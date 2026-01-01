Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 72: Geld ist nicht alles
23 Min.Ab 12
Martin Hamann (38) ist stolz auf das, was er erreicht hat. Er ist Filialleiter einer Supermarktkette und wohnt mit seiner Frau Katja und den zwei Töchtern in einem eigenen Haus. Martin ist davon überzeugt, dass Geld das Wichtigste ist - bis er eines Besseren belehrt wird. Plötzlich tritt der Überlebenskünstler Johannes in sein Leben und öffnet ihm die Augen. Als Martin zu einer folgenschweren Entscheidung gezwungen wird, erkennt er die wahren Werte.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick