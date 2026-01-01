Zum Inhalt springenBarrierefrei
Angst um meine Tochter

SAT.1Staffel 9Folge 75
Folge 75: Angst um meine Tochter

22 Min.Ab 12

Der Tag konnte für die alleinerziehende Britta (34) nicht schlechter laufen: Als sie vom Einkaufen nach Hause kommt, steht ihr Ex-Mann Darko (40) vor der Tür und verlangt gegen jede Abmachung Umgang mit der gemeinsamen Tochter Mia (15). Der Ex-Soldat ist aggressiv und unberechenbar und will Mia mit in den Urlaub zu seiner serbischen Familie nehmen. Britta sagt nein - doch dann ist ihre Tochter plötzlich verschwunden ...

SAT.1
