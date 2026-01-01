Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Traue niemals einem Mann

SAT.1Staffel 9Folge 76
Traue niemals einem Mann

Traue niemals einem MannJetzt kostenlos streamen

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 76: Traue niemals einem Mann

23 Min.Ab 12

Vor einem Jahr kam Lara Lichtes (30) Ehemann bei einem Flugzeugabsturz ums Leben. Seither geht es nur noch bergab. Die gemeinsame Firma ist bankrott, die Konten leer und die Versicherung weigert sich, die Lebensversicherung auszubezahlen. Jetzt soll auch noch das gemeinsame Haus unter den Hammer kommen. Für Lara geht die Welt unter. Doch als sie Kai auf der Auktion kennenlernt und sich daraus eine Freundschaft entwickelt, sieht sie einen Hoffnungsschimmer.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Alle 14 Staffeln und Folgen