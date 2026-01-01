Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 78: Vom selben Stern
22 Min.Ab 12
Vier Jahre lang ist Lilly Klein (16) dem Tod immer wieder von der Schippe gesprungen. Doch nun ist der Krebs wieder zurück. Lilly will keine weitere Chemotherapie, sondern endlich so leben wie ein ganz normaler Teenager. Sie haut von Zuhause ab und findet Unterschlupf bei ihrem Chatfreund Dany (18). Endlich jemand, der Lilly nicht wie das todkranke Mädchen behandelt. Kein Wunder: Dany hat keine Ahnung von ihrem Schicksal. Doch wie lange kann Lilly vor der Realität davonlaufen?
