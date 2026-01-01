Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 79: Herzflimmern
23 Min.Ab 12
So hatte sich Dr. Lena Gruge (30) ihren ersten Tag in der neuen Klinik sicher nicht vorgestellt: Völlig fasziniert von dem charmanten Oberarzt Martin lässt sie sich zu einem leidenschaftlichen One-Night-Stand in der Kaffeeküche hinreißen. Doch in einem Krankenhaus bleibt nichts lange geheim und so verbreiten sich die Gerüchte um die Affäre wie ein Lauffeuer unter den Kollegen. Bis hin zur Chefärztin - Martins Ehefrau ...
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