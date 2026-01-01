Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Rechtsmedizinerin mit Herz

SAT.1Staffel 9Folge 80
Rechtsmedizinerin mit Herz

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Folge 80: Rechtsmedizinerin mit Herz

22 Min.Ab 12

Als eines Tages die Rechtsmedizinerin Laura Böhm (32) die Leiche einer jungen Frau untersuchen muss, traut sie ihren Augen nicht: Die ermordete Jana Hanke sieht aus wie ihre Schwester Anna! Eine Zeugin will den Täter gesehen haben und kann eine genaue Beschreibung abliefern: Das Phantombild sieht aus wie Annas Verlobter. Laura muss so schnell wie möglich Beweise sammeln, denn ihre Schwester Anna könnte als nächstes auf dem Obduktionstisch liegen.

Schicksale - und plötzlich ist alles anders
SAT.1
Schicksale - und plötzlich ist alles anders

Schicksale - und plötzlich ist alles anders

