Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 81: Liebe ist kein Kinderspiel
23 Min.Ab 12
Intrigen und Affären - davon hat der 19-jährige Janis genug. Er will einfach nur mit seiner Freundin Liliane (17) zusammen sein. Doch ihr Vater Bernd traut dem jungen Griechen nicht über den Weg. Dabei gibt es jemanden, der tatsächlich etwas verheimlicht. Als Janis das herausfindet, muss er sich entscheiden, welches Schicksal er aufs Spiel setzt: Zerstört er eine Familie oder seine Beziehung zu Liliane?
