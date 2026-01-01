Schicksale - und plötzlich ist alles anders
Folge 89: Post aus der Vergangenheit
22 Min.Ab 12
Mit 17 Jahren verließ Ben Brauwang sein Elternhaus, heuerte auf einem Schiff an und segelte um die Welt. Er ließ alles hinter sich: seine Familie, Freunde und seine damalige Freundin Maria. Nach 20 Jahren kehrt er zur Beerdigung seines Vaters zurück - als einer der erfolgreichsten Krimiautoren Deutschlands. Ben ahnt nicht, dass die spannendste Geschichte seines Lebens in einer alten Kiste seines Vaters schlummert ...
