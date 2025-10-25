Jan Ullrich vs. Sven Hannawald - Das Duell der SportgigantenJetzt kostenlos streamen
Schlag den Star
Folge 7: Jan Ullrich vs. Sven Hannawald - Das Duell der Sportgiganten
209 Min.Folge vom 25.10.2025Ab 12
In dieser Ausgabe treten zwei Sportikonen in bis zu 15 Runden im direkten Duell gegeneinander an: der ehemalige Radprofi Jan Ullrich und die Skisprunglegende Sven Hannawald. Wer beweist Kampfgeist und Fitness? Wer zeigt Köpfchen und Geschick? Dem Sieger winkt eine Gewinnsumme von 100.000 Euro. Matthias Opdenhövel führt durch den Abend, während Ron Ringguth kommentiert.
