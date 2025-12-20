Beauty Battle im Weihnachtsglanz - Sylvie Meis vs. Riccardo SimonettiJetzt kostenlos streamen
Schlag den Star
Folge 9: Beauty Battle im Weihnachtsglanz - Sylvie Meis vs. Riccardo Simonetti
202 Min.Folge vom 20.12.2025Ab 12
Es funkelt und glitzert! Sylvie Meis und Riccardo Simonetti bieten sich bei "Schlag den Star" einen Kampf um 100.000 Euro. Wer beschenkt sich zum Jahres Ende nochmal selbst und welchen Wunsch zerplatzt so kurz vor dem Weihnachtsfest?
Weitere Folgen in Staffel 2025
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick