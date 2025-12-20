Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schlag den Star

Beauty Battle im Weihnachtsglanz - Sylvie Meis vs. Riccardo Simonetti

ProSiebenStaffel 2025Folge 9vom 20.12.2025
Beauty Battle im Weihnachtsglanz - Sylvie Meis vs. Riccardo Simonetti

Beauty Battle im Weihnachtsglanz - Sylvie Meis vs. Riccardo SimonettiJetzt kostenlos streamen

Schlag den Star

Folge 9: Beauty Battle im Weihnachtsglanz - Sylvie Meis vs. Riccardo Simonetti

202 Min.Folge vom 20.12.2025Ab 12

Es funkelt und glitzert! Sylvie Meis und Riccardo Simonetti bieten sich bei "Schlag den Star" einen Kampf um 100.000 Euro. Wer beschenkt sich zum Jahres Ende nochmal selbst und welchen Wunsch zerplatzt so kurz vor dem Weihnachtsfest?

Weitere Folgen in Staffel 2025

Alle Staffeln im Überblick

Schlag den Star
ProSieben
Schlag den Star

Schlag den Star

Alle 1 Staffeln und Folgen