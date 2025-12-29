Schmugglern auf der Spur
Folge 1: Boote voller Kokain
43 Min.Folge vom 29.12.2025Ab 12
Am Grenzübergang in Calexico, Kalifornien, werden die Beamten auf ein kugelsicheres Fahrzeug aufmerksam und beschließen, es genauer zu inspizieren. In Puerto Rico wird ein Sondereinsatz durchgeführt, bei dem die Polizei die Routen der Drogenschmuggler in den Gewässern überprüft. Zahlreiche Boote und Hubschrauber sind im Einsatz, um Verdächtige ausfindig zu machen.
