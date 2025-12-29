Schmugglern auf der Spur
Folge 7: Mobil mit Meth
43 Min.Folge vom 29.12.2025Ab 12
In San Diego erhält Homeland Security einen Hinweis auf ein Fahrzeug, das die Grenze überquert und Drogen geladen hat. Die Beamten verfolgen das Auto und können Meth im Wert von 350.000 Dollar sicherstellen. Am Flughafen in Philadelphia wird ein neues Gerät getestet, das versteckte Drogen zielsicher aufspüren soll.
