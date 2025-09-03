Menschenhandel im HotelJetzt kostenlos streamen
Schmugglern auf der Spur
Folge 8: Menschenhandel im Hotel
43 Min.Folge vom 03.09.2025Ab 12
Jedes Jahr erreichen über hundert Millionen Reisende die USA. Unter diesem endlosen Strom an Menschen befinden sich zahlreiche Schmuggler, die ihre Waren illegal ins Land schleusen möchten. Die Mitarbeiter von Homeland Security sind rund um die Uhr im Einsatz, um den Verbrechern auf die Spur zu kommen.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick