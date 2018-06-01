Zum Inhalt springenBarrierefrei
In Schwerstarbeit wird aus dem Garten ein Paradies

Kabel EinsStaffel 2Folge 13vom 01.06.2018
62 Min.Folge vom 01.06.2018

Heimwerkerprofi Mark Kühler lässt Sandra und Juri gegen Fine und Christian antreten. Fahrzeugbaustudent Juri möchte einen aufwendigen und verspielten Pavillon selbst bauen und hat dafür vorab einen komplizierten Plan gezeichnet, den es nun in Schwerstarbeit umzusetzen gilt. Das Ziel der Konkurrenten Fine und Christian ist es dagegen, in ihrem ländlichen Garten mithilfe eines am Haus befestigten Segeltuchs für Sonnenschutz zu sorgen.

