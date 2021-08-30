Duell um den Platz an der Sonne - Wer baut die bessere Terrasse?Jetzt kostenlos streamen
Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell
Folge 1: Duell um den Platz an der Sonne - Wer baut die bessere Terrasse?
61 Min.Folge vom 30.08.2021Ab 12
Den Platz an der Sonne wollen sich die beiden gegnerischen Heimwerker-Paare heute verwirklichen. Im Duell Bad Wiessee gegen Loitz treten Annett und Ralph gegen Tamara und Christoph an. Beide Teams möchten ihren Garten mit einer Terrasse aufmotzen. Wen kürt Heimwerker-König Mark letztendlich zum Sieger?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick