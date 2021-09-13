Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell

Neugestaltung von Balkonien

Kabel EinsStaffel 3Folge 11vom 13.09.2021
Neugestaltung von Balkonien

Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell

Folge 11: Neugestaltung von Balkonien

61 Min.Folge vom 13.09.2021Ab 12

Beim heutigen Duell um den besten Balkon treten Anne und Andy aus Lörrach gegen die Freundinnen Sophie und Lisa aus Rangsdorf an. Wer wird am Ende Profi Mark Kühler überzeugen und darf sich über die 1.000 Euro Preisgeld freuen?

