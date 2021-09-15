Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 3Folge 13vom 15.09.2021
61 Min.Folge vom 15.09.2021Ab 12

Im heutigen Duell wollen zwei verliebte Paare ihr Schlafzimmer zum romantischen Rückzugsort umgestalten. Dabei unterziehen sie sich einem der größten Pärchentests überhaupt: gemeinsam 36 Stunden Handwerken und das unter den kritischen Augen von Heimwerker-König Mark Kühler. Wer wird am Ende den Sieg holen? Anna und Oliver aus Essen oder Laura und Pierre aus Hamburg?

Kabel Eins
