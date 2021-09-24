Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell

Ungewöhnliche Schlafplätze: Camper-Bett versus orientalisches Schlafzimmer

Kabel EinsStaffel 3Folge 20vom 24.09.2021
Bei den heutigen Paaren kommt ein Schlafzimmer mit einem herkömmlichen Bett nicht infrage: Während Franziska und Roberto aus Wilhelmshaven in Zukunft in einem orientalischen Traum schlafen wollen, soll das Bett von Katharina und Marc-Kevin sich zukünftig in ihrem Kombi befinden. Wer wird am Ende die Profis mit seiner außergewöhnlichen Schlafstätte überzeugen?

