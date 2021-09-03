Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell

Der perfekte Wellnessbereich für zu Hause?

Kabel EinsStaffel 3Folge 5vom 03.09.2021
Der perfekte Wellnessbereich für zu Hause?

Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell

Folge 5: Der perfekte Wellnessbereich für zu Hause?

61 Min.Folge vom 03.09.2021Ab 12

Diesmal treten Bianca und Matthias aus aus Ochsenfurt gegen Rosemarie und Wolfgang aus Brühl an. Geplant ist ein perfekter Wellnessbereich im eigenen Zuhause: Ob eine selbstgebaute Außensauna und Whirlpool oder eine Gartenlaube mit Golfer-Lounge - die Teams haben Großes vor! Aber können sie das auch leisten?

