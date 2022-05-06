Wer baut die bessere Darts-Arena für zu Hause?Jetzt kostenlos streamen
Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell
Folge 5: Wer baut die bessere Darts-Arena für zu Hause?
61 Min.Folge vom 06.05.2022Ab 12
Diesmal kämpfen Schwiegervater Christian und Schwiegersohn Patrick aus Schmallenberg gegen die besten Freunde Nico und Christian aus Paderborn im Darts-Zimmer-Duell um die Heimwerker-Krone. Wer wird am Ende das Rennen machen und den Profi überzeugen?
