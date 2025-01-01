Ulrike und Frank - mit der klassischen Rollenverteilung zum Ziel!Jetzt kostenlos streamen
Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell
Folge 1: Ulrike und Frank - mit der klassischen Rollenverteilung zum Ziel!
61 Min.Ab 12
Irina und Gerrit gegen Ulrike und Frank - Berlin gegen Zossen: So heißt das heutige Duell um die Heimwerkerkrone. Und beide Paare wollen hoch hinaus! In Berlin wollen Irina und Gerrit aus ihrem kleinen Schlafzimmer einen Multifunktionsraum bauen. In Zossen hingegen wollen Ulrike und Frank in ihrem Wohnzimmer eine zweite Ebene einbauen. Seit langem wünscht sich Ulrike eine Galerie, auf der sie es sich mit einem Buch gemütlich machen kann.
