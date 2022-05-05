Mutter-Tochter-Duo vs. Pärchen! Esszimmer-RenovierungJetzt kostenlos streamen
Schrauben, sägen, siegen - Das Heimwerker-Duell
Folge 4: Mutter-Tochter-Duo vs. Pärchen! Esszimmer-Renovierung
60 Min.Folge vom 05.05.2022Ab 12
Im heutigen Duell tritt das Paar Tamara und Michael gegen das energiegeladene Mutter-Tochter-Duo Lisa und Lena an. Beide Teams wollen den Platz in ihren Esszimmern besser nutzen, weshalb die Räume komplett umgestaltet werden. Doch bis die ersten Mahlzeiten im neuen Essbereich serviert werden können, muss noch eine Menge passieren.
