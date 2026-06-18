Schuldfrage
Folge 6: Der Fall Leon
55 Min.Folge vom 18.06.2026Ab 6
Der Fall Leon bewegt Österreich: Der Vater des ertrunkenen sechsjährigen Buben wurde nach 523 Tagen in U-Haft in einem aufsehenerregenden Indizienprozess einstimmig freigesprochen – und löste damit eine Debatte über polizeilichen „Tunnelblick" und Vorverurteilungen aus. Im Videopodcast „Schuldfrage" analysieren Magdalena Punz, Jan Michael Marchart und Strafverteidiger David Jodlbauer den Fall und klären auf: Was erzählt er über Unschuldsvermutung und den Preis eines späten Freispruchs?
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