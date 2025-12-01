Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Kräne und andere Katastrophen

Kräne und andere KatastrophenJetzt kostenlos streamen

Schutt und Asche - Baukatastrophen aufgeklärt

Folge 2: Kräne und andere Katastrophen

60 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 12

Wenn alles in Schutt und Asche liegt, gehen Experten auf Fehlersuche und enthüllen die katastrophalsten Baufehler. Warum ging die 800 Jahre alte Kathedrale Notre Dame in Paris in Flammen auf, obwohl sie mit einem brandneuen Feuermelder ausgestattet war? Und: Wie sicher sind Gebäude, die selbst einem Erdbeben standhalten sollen?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Schutt und Asche - Baukatastrophen aufgeklärt
Kabel Eins Doku

Schutt und Asche - Baukatastrophen aufgeklärt

Alle 1 Staffeln und Folgen