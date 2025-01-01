Zum Inhalt springenBarrierefrei
Meine Kollegen, die Egozentriker

DisneyStaffel 4Folge 24
Folge 24: Meine Kollegen, die Egozentriker

21 Min.Ab 6

An einem Imbissstand droht ein Mann zu ersticken und wird erst in letzter Sekunde per Luftröhrenschnitt von Turk gerettet. Der könnte nun in der Klinik wunderbar mit dieser Heldentat angeben, nur leider hat er Carla versprochen, sein übergroßes Ego ein wenig zu zügeln. Siegesgewiss geht Turk sogar auf eine Wette mit Dr. Cox ein, der glaubt, dass sein Kollege früher oder später doch prahlen wird. Dann hört Turk, wie Cox herumerzählt, er selbst habe den Mann gerettet ...

