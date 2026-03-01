Seattle Firefighters
Folge 1: Offene Baustellen
42 Min.Folge vom 18.03.2026Ab 12
Nach der Katastrophe auf dem Feuerwehrball sind 36 Stunden vergangen. Der Schock auf der Wache sitzt tief, denn Jack liegt mit einem Schädel-Hirn-Trauma im Koma und wird nie wieder als Feuerwehrmann arbeiten können. Während Andy zum Captain ernannt wurde, machen sich Natasha und Robert Sorgen um ihre Jobs. Derweil planen Maya und Carina eine In-Vitro-Befruchtung.
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