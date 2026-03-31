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Seattle Firefighters

Zu guter Letzt

sixxStaffel 7Folge 10vom 31.03.2026
Zu guter Letzt

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Seattle Firefighters

Folge 10: Zu guter Letzt

43 Min.Folge vom 31.03.2026Ab 12

Das Team kämpft sich weiter durch das Waldbrand-Inferno und versucht, die Ausbreitung in Richtung Seattle zu verhindern. Während sich Carina und Ben in Gefahr begeben, um ein Paar aus einem liegen gebliebenen Auto zu retten, kann Maya in letzter Minute den Flammen entkommen. Andy hingegen beschließt, auf eigene Faust Hilfe für ihr Team zu holen. Dabei verausgabt sie sich so, dass sie ohnmächtig zusammenbricht ...

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