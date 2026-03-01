Seattle Firefighters
Folge 2: Trauerarbeit
42 Min.Folge vom 19.03.2026Ab 12
Jack kann vorerst nicht mehr als Feuerwehrmann arbeiten. Er hilft aber am Ambulanztag auf der Wache aus. Dort taucht auch die junge Mutter Wendy auf, die eine offene Rechnung mit Carina zu begleichen hat. Derweil begleitet Vic Beckett nach dessen Entzug zu einer Familienfeier, die in einem alkoholischen Exzess mündet, und Travis und Eli gehen zur Trauerfeier für Dixon.
