Seattle Firefighters
Folge 3: Akzeptanz
41 Min.Folge vom 20.03.2026Ab 12
Die alljährliche Pride-Parade findet statt. Als rechtsradikale Gegendemonstranten den Umzug stören, erkennt Maya unter ihnen ihren Bruder Mason. Die Stimmung kippt, eine Massenpanik droht. Indes suchen Carina und der kleine Liam Miranda Bailey auf und bitten um ihre Unterstützung. Die Spannungen zwischen Travis und Eli nehmen derweil weiter zu.
Weitere Folgen in Staffel 7
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