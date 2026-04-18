Second Chance Homes - Neuer Glanz für verlassene Häuser
Folge 1: Das Kakerlaken-Bad
43 Min.Folge vom 18.04.2026Ab 6
Das Ehepaar Chauncey und Derek kauft in Dallas, Texas, heruntergekommene Häuser, renoviert diese und verkauft sie anschließend weiter. Ihr gemeinsames Geschäft Family Capital Partners ist auf hochwertige Renovierungen spezialisiert. Die beiden kaufen eine alte Immobilie, die sie mithilfe von hochwertigen Materialien, Design und Funktionalität verschönern wollen. Doch während der Umbauarbeiten entdecken sie unvorhersehbare Probleme, die das Renovierungsbudget steigen lassen.
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