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Second Chance Homes - Neuer Glanz für verlassene Häuser

Es stinkt zum Himmel

sixxStaffel 5Folge 8vom 02.05.2026
Es stinkt zum Himmel

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Second Chance Homes - Neuer Glanz für verlassene Häuser

Folge 8: Es stinkt zum Himmel

43 Min.Folge vom 02.05.2026Ab 6

Chauncey und Derek widmen sich ihrem nächsten Renovierungsprojekt. Das Ehepaar plant ein höheres Budget für den Umbau ein, da das Zombie-Haus viele Probleme aufweist. Zunächst muss das Team die schwere Ungezieferplage beseitigen, die Wasserlecks reparieren und den Schimmel entfernen. Nicht nur der Wohnraum wird erneuert, sondern auch die Außenfassade gereinigt und verschönert. Das Paar hofft, die Immobilie am Ende trotzdem gewinnbringend zu verkaufen.

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