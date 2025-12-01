Die Wahrheit über Wonder WomanJetzt kostenlos streamen
Secret History of Comics
Folge 2: Die Wahrheit über Wonder Woman
41 Min.Folge vom 30.12.2025Ab 12
Wonder Woman zählt zu den größten Superheldinnen aller Zeiten. Ihr Erfinder, Professor William Marston, bringt die Figur in den 40er Jahren das erste Mal aufs Papier - und lässt sich bei ihrer Entstehung von seinem Privatleben und den starken Frauen darin beeinflussen.
