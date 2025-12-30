Zum Inhalt springenBarrierefrei
Secret History of Comics

Der Rechtsstreit um Superman

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 3vom 30.12.2025
Der Rechtsstreit um Superman

40 Min.Folge vom 30.12.2025Ab 12

Jerry Siegel und Joe Shuster sind für die Entstehung des bekanntesten Superhelden weltweit verantwortlich: Superman. In den 40er Jahren treten die jungen Schöpfer ihre Rechte an der Figur jedoch an einen Verlag ab und müssen daraufhin jahrelang dafür kämpfen, diese wiederzuerlangen.

