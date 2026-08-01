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Secrets Declassified with David Duchovny

Gegen jede Moral

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 5vom 15.08.2026
Gegen jede Moral

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Secrets Declassified with David Duchovny

Folge 5: Gegen jede Moral

42 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12

Staatlich autorisierte Experimente enthüllen die düstere Seite der Wissenschaft: Kürzlich veröffentlichte Dokumente offenbaren u.a. Stalins grausame Versuche, eine Mensch-Affen-Superarmee zu züchten. Die Stasi sammelte einst systematisch Körpergerüche politischer Gegner in luftdichten Behältern. Und: Auf einer geheimen Insel in der früheren Sowjetunion sollen tödliche Biowaffen entwickelt worden sein.

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