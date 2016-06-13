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Sehr witzig!?

Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 13.06.2016

PULS 4Staffel 2Folge 3vom 13.06.2016
Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 13.06.2016

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Folge 3: Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 13.06.2016

45 Min.Folge vom 13.06.2016Ab 6

Vier bekannte Gesichter, ein Kartenspiel und Witze am laufenden Band - in der Comedy-Game-Show "Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch" dreht sich alles um die Reinform des Humors, den Witz. In der 3. Folge der 2. Staffel hat Kabarettist Reinhard Nowak beim Witze-Stammtisch platz genommen. Ganze Folge vom 13.06.2016

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