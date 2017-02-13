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Sehr witzig!?

Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 13.02.2017 - Markus Mitterhuber

PULS 4Staffel 3Folge 12vom 13.02.2017
Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 13.02.2017 - Markus Mitterhuber

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Sehr witzig!?

Folge 12: Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 13.02.2017 - Markus Mitterhuber

40 Min.Folge vom 13.02.2017Ab 6

Ensemblemitglied des Kabarett Simpl, Markus Mitterhuber beehrt den Witze-Stammtisch. Der Schauspieler verlieh unter anderem Kasperl seine Stimme. In "Sehr witzig!?" zeigt er sich von seiner lustigsten Seite, auch wenn nicht jede Pointe zu 100% sitzt. Unterhaltung pur in der 12. Folge der 3. Staffel von "Sehr witzig!?" auf PULS 4.

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