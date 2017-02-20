Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 20.02.2017 - Sonya KrausJetzt kostenlos streamen
Sehr witzig!?
Folge 13: Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 20.02.2017 - Sonya Kraus
36 Min.Folge vom 20.02.2017Ab 6
Die deutsche Vorzeigeblondine Sonya Kraus hat den weiten Weg ins österreichische Witzestudio von PULS 4 angetreten. Dort gibt sie ihre Blondinenwitze zum Besten und sorgt gemeinsam mit Lydia für Frauenpower. Pointen garantiert in der 13. Folge der 3. Staffel von "Sehr witzig!?" auf PULS 4.
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