Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 30.01.2017 - Roman GregoryJetzt kostenlos streamen
Sehr witzig!?
Folge 9: Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 30.01.2017 - Roman Gregory
46 Min.Folge vom 30.01.2017Ab 6
Alkbottle-Star Roman Gregory sorgt für garantierte Pointen am Witze-Stammtisch. Harry Prünster ist zurück von seiner Weltreise als Witzebotschafter und hat jede Menge Geschichten mitgebracht. Welche Zutaten es braucht, um einen Polizisten zu bauen und warum Moderator Gery Seidl völlig am Sand ist, sehen Sie in der 9. Folge der 3. Staffel von "Sehr witzig!?" auf PULS 4.
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