Pasta aus dem Käse-LaibJetzt kostenlos streamen
Selena Gomez kocht - Genussvoll lernen
Folge 7: Pasta aus dem Käse-Laib
26 Min.Folge vom 11.10.2025Ab 6
Sängerin und Schauspielerin Selena Gomez lernt in ihrer neuen Kochsendung von verschiedenen Spitzenköchen, wie man ein leckeres Essen zubereitet. Sie probiert verschiedene Rezepte aus aller Welt aus, eignet sich die richtige Technik und den Umgang mit dem unumgänglichen Chaos an - und das alles per Videochat.
