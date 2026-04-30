Serienkiller - Mörder und ihre Markenzeichen
Folge 5: Der Killer-Clown
40 Min.Folge vom 07.05.2026Ab 16
Im Sommer 1978 wird eine verweste Leiche in einem Fluss südwestlich von Chicago gefunden. Dem Toten wurde ein Wäschestück in den Rachen gesteckt, ansonsten gibt es kaum Hinweise auf einen möglichen Täter. Die Spuren des Opfers führen die Ermittler in die homosexuelle Szene und zu einer Vielzahl vermisster Männer. Als schließlich ein 15-jähriger Junge verschwindet, kommt die Polizei einem sadistischen Serienmörder auf die Schliche.
Alle Staffeln im Überblick
Serienkiller - Mörder und ihre Markenzeichen
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-3: NBC UNIVERSAL International GmbH & © Season 2: Videorechte: NBC UNIVERSAL International GmbH, Bildrechte: 2020 Oxygen Cable LLC ALL RIGHTS RESERVED / & © Season 2: Videorechte: NBC UNIVERSAL International GmbH, Bildrechte: 2020 Oxygen Cable LLC ALL RIGHTS RESERVED