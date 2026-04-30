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Serienkiller - Mörder und ihre Markenzeichen

Der Killer-Clown

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 5vom 07.05.2026
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Serienkiller - Mörder und ihre Markenzeichen

Folge 5: Der Killer-Clown

40 Min.Folge vom 07.05.2026Ab 16

Im Sommer 1978 wird eine verweste Leiche in einem Fluss südwestlich von Chicago gefunden. Dem Toten wurde ein Wäschestück in den Rachen gesteckt, ansonsten gibt es kaum Hinweise auf einen möglichen Täter. Die Spuren des Opfers führen die Ermittler in die homosexuelle Szene und zu einer Vielzahl vermisster Männer. Als schließlich ein 15-jähriger Junge verschwindet, kommt die Polizei einem sadistischen Serienmörder auf die Schliche.

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