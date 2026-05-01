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Serienkiller - Mörder und ihre Markenzeichen

Vom Sport zum Mord

Kabel Eins DokuStaffel 2Folge 8vom 28.05.2026
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Serienkiller - Mörder und ihre Markenzeichen

Folge 8: Vom Sport zum Mord

39 Min.Folge vom 28.05.2026Ab 12

Entlang des Interstate 5 in Oregon kommt es in den frühen 80er Jahren zu einer Reihe von Diebstählen, sexuellen Übergriffen und Morden. Der Täter hat ein besonderes Markenzeichen: Er fesselt seine Opfer an Händen und Füßen mit Sporttape und trägt dieses selbst über der Nase. Eine Sonderkommission macht es sich zur Aufgabe, den brutalen Killer zu jagen und stößt schließlich auf einen ehemaligen Profi-Footballspieler.

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