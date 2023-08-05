Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
She-Ra: Prinzessin der Macht

Ein neuer Freund

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 52vom 05.08.2023
Ein neuer Freund

Ein neuer FreundJetzt kostenlos streamen

She-Ra: Prinzessin der Macht

Folge 52: Ein neuer Freund

22 Min.Folge vom 05.08.2023Ab 6

Prinzessin Adora, He-Mans Zwillingsschwester, wird als Kind von dem finsteren Hordak entführt und auf den Planeten Etheria gebracht. Erst Jahre später erfährt sie von ihrer wahren Herkunft und schwört auf Rache.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

She-Ra: Prinzessin der Macht
ProSieben MAXX
She-Ra: Prinzessin der Macht

She-Ra: Prinzessin der Macht

Alle 2 Staffeln und Folgen