Shipping Wars - Die Transporter
1 StaffelAb 12
1 StaffelAb 12
Shipping Wars - Die Transporter
Die Doku-Serie "Shipping Wars" begleitet Transportspezialisten bei ihrer täglichen Arbeit. Dabei riskieren sie alles, um die ungewöhnlichsten Frachtgüter an Land zu ziehen. Die Online-Börse uShip versteigert jeden Tag die besten Aufträge. Die Spediteure haben nur zehn Minuten Zeit, sich eine Ladung zu sichern und die Konkurrenz auszustechen. Allen Widrigkeiten zum Trotz versuchen sie, ihre Ware pünktlich auszuliefern - denn das richtige Gebot kann sich am Ende deutlich auszahlen.