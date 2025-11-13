Zum Inhalt springenBarrierefrei
Shipping Wars - Die Transporter

Die Guillotinen

ProSieben MAXXStaffel 5Folge 4vom 13.11.2025
Die Guillotinen

Shipping Wars - Die Transporter

Folge 4: Die Guillotinen

20 Min.Folge vom 13.11.2025Ab 12

Drei große thailändische Gongs müssen von Arizona zu einer potentiellen Kundin nach Nebraska transportiert werden. Jennifer nimmt die empfindliche Ware entgegen, doch die Lieferfrist ist äußerst knapp. Derweil kann Jarrett einen interessanten Auftrag ergattern: Zwei Guillotinen in Originalgröße sollen aus Las Vegas abgeholt und über eine Strecke von 500 km nach Kalifornien gebracht werden.

