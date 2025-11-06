Ein blauäugiges Kamel auf großer TourJetzt kostenlos streamen
Shipping Wars - Die Transporter
Folge 13: Ein blauäugiges Kamel auf großer Tour
21 Min.Folge vom 06.11.2025Ab 12
Molly und Russells nächste Lieferung ist nicht lang, aber dafür umso spannender: Die beiden bekommen es mit einem waschechten Kamel zu tun. Das freche Tier macht den Truckern den Transport allerdings nicht gerade einfach. In der Zwischenzeit beliefern Dwight und Tyesha eine Wrestling-Schule und können dabei sogar selbst in den Ring steigen.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick