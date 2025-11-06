Hindernisparcours im UnwetterJetzt kostenlos streamen
Shipping Wars - Die Transporter
Folge 14: Hindernisparcours im Unwetter
21 Min.Folge vom 06.11.2025Ab 12
Mit dem Transport eines riesigen Hindernisparcours will Doug einem Geburtstagskind eine Freude bereiten. Doch die Ladung ist anfällig gegenüber starken Winden und der Trucker steuert geradewegs in einen Sturm hinein. Natascha hat sich derweil viel vorgenommen und benötigt bei ihrem neuesten Auftrag Hilfe. Diese erhält sie in Form von Tamara, die ihrer Kollegin gerne unter die Arme greift.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick