Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Shipping Wars - Die Transporter

Ganz großes Kino

ProSieben MAXXStaffel 8Folge 3vom 23.10.2025
Ganz großes Kino

Ganz großes KinoJetzt kostenlos streamen

Shipping Wars - Die Transporter

Folge 3: Ganz großes Kino

21 Min.Folge vom 23.10.2025Ab 12

Molly und Russell widmen sich dem Transport einiger Statuen zu einer Comic Convention. Dem Verkäufer ist dabei besonders wichtig, dass die Ware sicher verstaut ist, weshalb die beiden Trucker besondere Maßnahmen zur Ladungssicherung ergreifen müssen. Natascha widmet sich derweil einem alten Feuerwehrtruck, dessen Beförderung sich als nicht gerade einfach herausstellt.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Shipping Wars - Die Transporter
ProSieben MAXX
Shipping Wars - Die Transporter

Shipping Wars - Die Transporter

Alle 1 Staffeln und Folgen