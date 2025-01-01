Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Simsalabim Sabrina

WildBrainStaffel 1Folge 23
Sommernachts-Albtraum

Sommernachts-AlbtraumJetzt kostenlos streamen

Simsalabim Sabrina

Folge 23: Sommernachts-Albtraum

22 Min.

Die Schüler proben Shakespeares "Sommernachtstraum". Sabrina soll als Regisseurin das Stück inszenieren, während Cassandra und Harvey die Rollen Oberon und Titania übernehmen. Sabrina ist eifersüchtig und tut alles, um Cassandra zu demütigen. Diese rächt sich, indem sie aus der Unterwelt den Puck herbeiruft. Dieser erscheint als Fabius, nimmt Harvey die Rolle weg und stiftet auch sonst noch allerlei Unheil. Erst Cassandra und Sabrina gemeinsam können den Puck wieder in die Unterwelt verbannen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Simsalabim Sabrina
WildBrain

Simsalabim Sabrina

Alle 1 Staffeln und Folgen