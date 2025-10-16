Ohne Rücksicht auf VerlusteJetzt ohne Werbung streamen
SK Kölsch
Folge 11: Ohne Rücksicht auf Verluste
47 Min.Folge vom 16.10.2025Ab 12
Als auf einer Autobahn eine junge Frau von einer Brücke stürzt, stellen Jupp und Taube fest, dass sie bereits vor dem Fall tot war. Offensichtlich sollte ein Selbstmord vorgetäuscht werden. Das Opfer ist Karin Geldorf und arbeitete als Werksärztin bei der Chemo-Pharm. Ein Großauftrag des Unternehmens war durch eine medizinische Untersuchung von Karin Geldorf gefährdet.
