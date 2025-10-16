Zum Inhalt springenBarrierefrei
SK Kölsch

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 11vom 16.10.2025
Folge 11: Ohne Rücksicht auf Verluste

47 Min.Folge vom 16.10.2025Ab 12

Als auf einer Autobahn eine junge Frau von einer Brücke stürzt, stellen Jupp und Taube fest, dass sie bereits vor dem Fall tot war. Offensichtlich sollte ein Selbstmord vorgetäuscht werden. Das Opfer ist Karin Geldorf und arbeitete als Werksärztin bei der Chemo-Pharm. Ein Großauftrag des Unternehmens war durch eine medizinische Untersuchung von Karin Geldorf gefährdet.

