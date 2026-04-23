Ich sehe was, was du nicht siehstJetzt kostenlos streamen
SK Kölsch
Folge 2: Ich sehe was, was du nicht siehst
47 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 12
Richie Roth, der bereits vor Jahren zusammen mit Leonhard van der Grün bei einer Entführung eine Million Dollar erbeutet hat, kidnappt die berühmte CIA-Hellseherin Bernadette Weiss. Mit ihrer Hilfe will er das Geld von damals ausfindig machen, das der noch immer inhaftierte van der Grün irgendwo verbuddelt hat. Als der davon hört, bricht er sofort aus dem Gefängnis aus.
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